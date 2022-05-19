Великобритания заморозила активы «Аэрофлота», «России» и «Уральских авиалиний»

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Британские власти ввели санкции в отношении российских авиационных компаний «Аэрофлот», «Россия» и «Уральские авиалинии». Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в МИД Соединенного Королевства.

Санкционные меры предполагают, что активы компаний будут заморожены.

В британском внешнеполитическом ведомстве добавили, что ограничения в отношении компаний были введены из-за оказываемой ими поддержки российской власти и ведения бизнеса в стратегически значимом секторе, передает РИА Новости.

12 мая стало известно, что компании «Аэрофлот», «Победа», «Россия» и «Уральские авиалинии» до конца текущего года перейдут на российскую систему бронирования билетов, которая называется «Сирена-Трэвел».

Некоторые западные страны начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. К санкциям также присоединилась Финляндия. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.