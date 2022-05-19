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В ДНР сообщили о выходе 1800 украинских боевиков с «Азовстали»

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР сообщили о выходе 1800 украинских боевиков с «Азовстали»
Фото: shutterstock

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли в общей сложности 1800 человек. Об этом сообщил в четверг, 19 мая, основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

— В общей сложности с учетом сегодняшних вышло 1800 человек. Поток слабеет, но не иссякает, — передает слова Ходаковского издание «Лента.ру».

В тот же день военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил о сдаче в плен заместителя командира украинского нацбатальона «Азов» Святослава Паламара. Он вышел с территории «Азовстали» и сдался войскам. В скором времени ожидается пресс-конференция с его участием.

Также стало известно, что Ленинский районный суд Ростова-на-Дону на два месяца арестовал заместителя командира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу.

Мурыга будет находиться под стражей до 16 июля включительно. Его подозревают в подрыве моста в ЛНР в марте 2015 года, тогда в результате инцидента погибли часовые республиканской народной милиции.

До этого Минобороны России сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому украинских военных доставляют в медицинское учреждение в ДНР.

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