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В ДНР заявили о сдаче в плен 20 украинских десантников

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ДНР заявили о сдаче в плен 20 украинских десантников
Фото: depositphotos

За прошедшие сутки 20 украинских военнослужащих сдались в плен войскам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 19 мая, сообщила Народная милиция ДНР.

— 20 военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни, — говорится в сообщении.

Кроме этого, бойцы Народной милиции и российские солдаты уничтожили более 30 украинских военных, один танк, две БМП и восемь огневых точек. При этом три БМП, два БТР и один танк удалось захватить, передает РИА Новости.

До этого основатель батальона «Восток» сил Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский сообщил, что с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли в общей сложности 1800 человек.

Также военный корреспондент Дмитрий Стешин сообщил о сдаче в плен заместителя командира украинского нацбатальона «Азов» Святослава Паламара. Он вышел с территории «Азовстали» и сдался войскам. В скором времени ожидается пресс-конференция с его участием.

При этом Минобороны России сообщило о достижении договоренностей с военными на «Азовстали». На территории завода был введен режим тишины и открыт гуманитарный коридор, по которому украинских военных доставляют в медицинское учреждение в ДНР.

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