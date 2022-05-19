Небензя предположил, что Украина «платит» зерном за оружие Запада

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В России подозревают, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие. Об этом в четверг, 19 мая, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

— У нас есть обоснованные подозрения, что это зерно идет не на нужды голодающего глобального юга, а закачивается в зернохранилища европейских стран. Так, как мы понимаем, Украина расплачивается за поставляемое Западом вооружение, — отметил он.

По словам постпреда, зерно сейчас активно вывозится из Украины, если верить западным журналистам и чиновникам. Для транспортировки ресурсов используются как железная дорога, так и баржи на Дунае, передает слова Небензи РИА Новости.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Ограничительные меры, уточнил Руденко, мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

Недавно в ЛНР заявили, что США поставляли Украине бракованное оружие. Подобная американская военная техника была обнаружена среди трофейного вооружения.