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Блинкен: Если Украина прекратит воевать с Россией, то такой страны больше не будет

Егор Провоторов
В мире
Блинкен: Если Украина прекратит воевать с Россией, то такой страны больше не будет
Фото: flickr/statephotos

Если Украина прекратит свою войну против России, такой страны на карте мира больше не будет. Об этом в минувший четверг, 19 мая, на заседании Совета безопасности ООН заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

— Если Россия прекратит воевать завтра, война закончится. Если Украина прекратит воевать, Украины больше не будет, — подчеркнул руководитель Госдепартамента США, слова которого приводит РИА Новости.

При этом глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов не предоставил никаких пояснений, в чем может состоять принципиальная ценность существования Украины для Вашингтона.

В минувший четверг, 19 мая, Блинкен также рассказал, что США выделят очередной пакет военной помощи Украине. По словам госсекретаря, поставки готовятся на сумму в 100 миллионов долларов, исчерпывая санкционированный Конгрессом лимит средств на оказание содействия Украине. Уточняется, что в новый пакет помощи входят артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.

В этот же день сенат США утвердил и направил на подписание президенту Джо Байдену закон о предоставлении Украине помощи на 40 миллиардов долларов.

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