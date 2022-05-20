Жителям столицы назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 20 мая

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Затрудненное движение транспортных средств сегодняшним вечером будет отмечаться на некоторых участках столичных дорог. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в восемь баллов.

Движение транспорта, как уточняется, будет затруднено в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Помимо этого, в некоторых столичных районах с 21 мая будут изменены несколько транспортных маршрутов. В частности, временное закрытие терминала D аэропорта Шереметьево приведет к тому, что автобус № 817 не будет заезжать к терминалу. При этом заезд к остановке «Гостиница» останется для удобства сотрудников аэропорта.

Также стало известно, что с 24 мая движение перекроют на нескольких улицах в столице. Так, 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади, а также будет закрыт проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади с 13:00 до 22:00.