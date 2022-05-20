Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 20 мая

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Астрологи в пятницу, 20 мая, составили гороскоп для всех знаков зодиака. На убывающей Луне эксперты по звездам рекомендовали заняться решением текущих вопросов.

Так, Овнов астрологи призвали не ждать и следовать зову своего сердца — все ресурсы для этого есть. Тельцам 20 мая стоит поработать над собой, так как чувство недооцененности своей работы зависит от постановки перед собой невозможных целей.

Близнецам в пятницу нужно смириться с жизненными неудобствами и попытаться понять, почему разочарование пришло в их жизнь. Ракам 20 мая предрекли духовный рост и удовлетворение всех потребностей, а Львов призвали к усердной работы для скорейшей реализации их большого потенциала.

У Дев сегодня сложный день — все старые раны всплывут на поверхность. Именно сейчас не стоит замыкаться в себе — можно обратиться за помощью к близким. Весам звезды предоставили выбор — сорваться с обрыва или сделать большой шаг вперед, а Скорпионам порекомендовали заняться как внутренним миром, так и внешним видом.

Стрельцам 20 мая нужно во что бы то ни стало продолжать двигаться к своим целям и не бояться ошибиться, а Водолеям — вернуть улыбку на свое лицо и понять, что все, что ни делается — к лучшему.

Козерогам сегодня стоит приготовиться к прогрессу — ворота, что были когда-то закрыты, откроются. Рыбам в пятницу астрологи рекомендовали не быть строгим к себе, передает «Пятый канал».

19 мая астрологи назвали три самых верных знака зодиака.