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Финляндия готовится к «гибридным» угрозам безопасности на границе с Россией

Полина Долганова
В мире
Финляндия готовится к «гибридным» угрозам безопасности на границе с Россией
Фото: Pixabay

Финляндия готовится к «гибридному влиянию» на границе с Россией и хочет внести поправки в некоторые законы, которые позволят закрывать конкретные участки границы, ограничивать число пунктов запросов об убежище и возводить ограждения в приграничной зоне. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) страны.

Предполагается, что поправки обсудят на уровне парламента до лета.

— Финляндия готовится к тому, что как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе она будет подвержена исключительным, широкомасштабным и сложным гибридным средствам воздействия, — говорится в сообщении МВД страны, которое цитирует РИА Новости.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

18 мая стало известно, что послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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