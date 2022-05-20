Акционер Avito компания Prosus решила продать свою долю

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Нидерландская компания Prosus, которая является акционером сервиса Avito, планирует продать свою долю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время корпорация находится в поисках покупателя.

— 25 марта мы объявили о выделении российского бизнеса Avito из состава OLX Group. По завершении этого выделения Prosus теперь решила выйти из российского бизнеса, — цитирует сообщение компании ТАСС.

19 мая стало известно, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена продать свой бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору. Ему принадлежит компания «ГиД», она управляет 25 ресторанами McDonald’s в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. К санкциям также присоединилась Финляндия. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.