Эндокринолог назвала витамины, которые продлевают жизнь

Фото: Depositphotos

Врач — эндокринолог-диетолог Ольга Павлова рассказала о том, какие витамины способны снижать сахар в крови и продлевать жизнь.

Первый и самый важный, по словам врача, — витамин D.

— Иначе его называют D-гормоном, поэтому у него столь обширные эффекты. Первый и главный — регуляция уровня сахара крови, работа инсулинового рецептора и регуляция чувствительности к инсулину. Именно поэтому всем пациентам нужно контролировать уровень этого витамина хотя бы раз в год. В случае дефицита нужно восполнять эту норму. Второй эффект — регуляция нервной системы. При его дефиците возможна депрессия, снижение скорости мышления. Третий — регуляция работы щитовидной железы, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Второй важный витамин — B12, главный неврологический витамин, который отвечает за эмоциональный фон, память и скорость мышления. Особенно важно его принимать пациентам с диабетом и полинейропатией. Кроме этого, витамин B12 участвует в работе нервной системы, щитовидной железы, в регуляции сердечно-сосудистой системы. Он содержится в курице, рыбе, индейке, но при приеме некоторых препаратов уровень витамина может снижаться, поэтому важно его контролировать.

Третий — витамин C. Он влияет на состояние сердечно-сосудистой системы и отвечает за плотность сосудов, он необходим для работы иммунной системы, отвечает за состояние кожи. Для усвоения витамин C нужно принимать в небольшой дозе, чтобы он не выводился из организма. Можно принимать воду с лимоном, негорячий чай с шиповником, есть кислую капусту, ягоды и зелень.

Павлова назвала ужин, который будет способствовать похудению. По ее словам, для эффективного жиросжигания вечерний прием пищи должен состоять из белка и клетчатки.