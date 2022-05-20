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Экономист отметил, что покупателям не понравится смена названий известных брендов

Ирина Игнатенко
Общество
Экономист отметил, что покупателям не понравится смена названий известных брендов
Фото: freepik.com

Марки Reserved, Cropp компании LPP из Польши вновь будут продавать свои вещи в России, но бренды сменят название. Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов считает, что это может не понравиться покупателям.

— Если вещи будут те же, но под другим брендом, — это будет уже не то. Отношение к таким вещам будет уже иное. Тот фактор, который говорит потребителю о качестве, о почерке модельеров, как преподносится, — это все является брендом, — заявил он в комментарии «360».

Эксперт отметил, что иностранные компании в текущих политических реалиях вынуждены придумывать новые ходы, чтобы не потерять российский рынок. Кроме того, многие компании ставят бизнес на паузу, чтобы оценить обстановку и продумать новую стратегию.

Ранее сообщалось, что бренд Reserved сменит вывеску на Re, Mohito — на M, Sinsay — на CUH. Ребрендинг произошел после продажи компанией LPP своего бизнеса в России китайскому консорциуму.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию.

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