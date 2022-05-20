Автобусный экспресс-маршрут 22 мая запустят от метро до Бутовского полигона

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В дополнение к действующему автобусному маршруту номер 18 добавят экспресс-маршрут 18э от станции метро и МЦД «Бульвар Дмитрия Донского» до Бутовского полигона. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дополнительные автобусы будут перевозить пассажиров только 22 мая, его вводят в связи с проведением богослужения на Бутовском полигоне, говорится в Telegram-канале Дептранса.

Ранее сообщалось о местах, где 20 мая будет затруднено движение транспорта. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность московских дорог в восемь баллов.

Движение транспорта, как сообщается, будет затруднено в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.

Также в некоторых столичных районах с 21 мая будут изменены несколько транспортных маршрутов. В частности, временное закрытие терминала D аэропорта Шереметьево приведет к тому, что автобус № 817 не будет заезжать к терминалу. Одновременно заезд к остановке «Гостиница» останется доступен для сотрудников. аэропорта.