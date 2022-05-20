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Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия в Подмосковье

Анастасия Колоскова
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия в Подмосковье
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Полицейские совместно с сотрудниками уголовного розыска и ФСБ вычислили и задержали в подмосковном Клину 34-летнего мужчину, который подозревается в хранении оружия и боеприпасов. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В доме злоумышленника, расположенном в деревне Малеевке городского округа Клин, сотрудниками полиции обнаружено и изъято 2 банки с сыпучим веществом серого цвета, а также предметы, конструктивно схожие с автоматом, сигнальным револьвером, пистолетом и 94 патронами различного калибра, — рассказала она.

Исследование показало, что найденные предметы являются огнестрельным оружием и могут быть использованы для стрельбы. Также пригодными для производства выстрелов признали одиннадцать патронов.

По словам Петровой, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В конце апреля правоохранители задержали двоих мужчин на улице Лобачевского в Москве по подозрению в угоне иномарки и незаконном хранении оружия и боеприпасов.

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