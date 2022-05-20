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Новые остановки появятся на четырех автобусных маршрутах в Северном Тушине и Ховрине

Лейла Алиева
Город
Новые остановки появятся на четырех автобусных маршрутах в Северном Тушине и Ховрине
Фото: Анна Быкова
Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Северное Тушино Карта всех событий

В московских районах Северное Тушино и Ховрино с 21 мая появятся новые остановки на четырех автобусных маршрутах. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— «Улица Фомичевой» для автобусов 199 и 212 на улице Героев Панфиловцев в сторону метро «Сходненская», — говорится в сообщении.

Кроме того, остановка «Метро Ховрино» для автобусов 65 и 958 в Прибрежном проезде будет работать в обе стороны, отмечается в своем Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что с 21 мая в Басманном и Пресненском районах появятся новые остановки на шести автобусных маршрутах. Так, остановка «Музей военной формы» для автобусов м3 и с344 появится на Большой Никитской улице в сторону Садового кольца.

В нескольких столичных районах Москвы также будут изменены некоторые транспортные маршруты. Так, автобус № 817 не будет заезжать к терминалу D аэропорта Шереметьево в связи с его временным закрытием. При этом заезд к остановке «Гостиница» останется для удобства сотрудников аэропорта.

Транспорт Северный административный округ (САО) Северо-Западный административный округ (СЗАО)
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