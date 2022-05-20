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Трамваи не будут ходить от Павелецкого вокзала до метро «Чистые пруды» до окончания велофестиваля

Лейла Алиева
Город
Трамваи не будут ходить от Павелецкого вокзала до метро «Чистые пруды» до окончания велофестиваля
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Трамваи не будут ходить от Павелецкого вокзала до метро «Чистые пруды» 21 мая с 6:00 и до окончания Московского велофестиваля. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Трамваи поедут: № А — от Новоконной площади через метро «Пролетарская» до МЦК Дубровка, № 3 — от метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до метро «Пролетарская», № 39 — от метро «Университет» через Павелецкий вокзал до метро «Пролетарская», — говорится в сообщении.

Вместо них москвичи могут воспользоваться Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линиями метро, автобусами м7 и е70 между метро «Таганская», Яузскими воротами и метро «Китай-город», а также автобусом м90 между Даниловским рынком и метро «Новокузнецкая», рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что провезти велосипеды на велофестиваль можно будет бесплатно в электричках. Предложение действует на всех пригородных направлениях в любое время, а в поездах аэроэкспресса провоз данного транспорта всегда бесплатный.

Московский весенний велофестиваль пройдет 21 мая и станет первым в серии московских велофестивалей этого года.

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