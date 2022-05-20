Трамваи не будут ходить от Павелецкого вокзала до метро «Чистые пруды» до окончания велофестиваля

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Павелецкий вокзал Карта всех событий

Трамваи не будут ходить от Павелецкого вокзала до метро «Чистые пруды» 21 мая с 6:00 и до окончания Московского велофестиваля. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Трамваи поедут: № А — от Новоконной площади через метро «Пролетарская» до МЦК Дубровка, № 3 — от метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до метро «Пролетарская», № 39 — от метро «Университет» через Павелецкий вокзал до метро «Пролетарская», — говорится в сообщении.

Вместо них москвичи могут воспользоваться Замоскворецкой и Люблинско-Дмитровской линиями метро, автобусами м7 и е70 между метро «Таганская», Яузскими воротами и метро «Китай-город», а также автобусом м90 между Даниловским рынком и метро «Новокузнецкая», рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого стало известно, что провезти велосипеды на велофестиваль можно будет бесплатно в электричках. Предложение действует на всех пригородных направлениях в любое время, а в поездах аэроэкспресса провоз данного транспорта всегда бесплатный.

Московский весенний велофестиваль пройдет 21 мая и станет первым в серии московских велофестивалей этого года.