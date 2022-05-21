Альтернатив нет: откуда Финляндия будет получать газ

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Власти Финляндии начали активные поиски энергоресурсов в мире после прекращения поставок газа из России. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Дмитрий Журавлев, комментируя сообщение о приостановке поставок голубого топлива в эту скандинавскую страну из РФ в субботу, 21 мая.

По словам эксперта, у Хельсинки есть только два пути: перейти на сжиженный газ из Соединенных Штатов либо покупать этот ресурс у соседней Норвегии:

— И то, и другое — это сжиженный газ, которого недостаточно для того, чтобы снабдить максимально всю страну. К тому же удовольствие это не из дешевых. Американцы мыслят прагматично и вряд ли будут делать скидки, особенно для страны, которая не входит в их военный блок. У норвежцев энергоресурсов очень мало, поэтому даже близкое соседство не позволит финнам выбить себе скидку.

Единственной страной, которая продолжит снабжать Финляндию голубым топливом, уточнил Журавлев, останется Россия:

— Финны продолжат покупать наш газ, но транзитом через Германию. Однако немцы, как и в случае с Болгарией и Польшей, будут продавать наш газ Финляндии по рыночной цене. В то время как сами получают его по дисконту от Москвы.

Собеседник «ВМ» также подчеркнул, что даже Украина, объявившая о своем нежелании «покупать идеологически вредный российский газ», продолжает получать его через Берлин, но уже совсем по иным тарифам.

«Газпром экспорт» о намерении приостановить поставки российского газа в Финляндию сообщил компании Gasum во второй половине дня в пятницу, 20 мая. Финские же политики ожидали отключения газа 23 мая, когда страна будет производить очередную оплату природных ресурсов из России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия никому не будет поставлять газ бесплатно.

Прекращение поставок газа в Финляндию связано с отказом этой страны платить за энергоресурс в российских рублях.