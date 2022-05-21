Поставки российского газа в Финляндию прекратились

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Россия прекратила поставки природного газа в Финляндию в 7:00 утра. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе финской компании Gasum.

Напомним, что во второй половине дня в пятницу, 20 мая, «Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00.

В четверг, 12 мая, стало известно о возможном прекращении поставки российского газа в Финляндию. Так, финские политики ожидали отключения газа 23 мая, когда страна будет проводить очередную оплату за природные ресурсы РФ.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ на бесплатной основе. Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление представителей финской компании Gasum о прекращении поставок газа в ночь с 20 на 21 мая.

Однако итальянская энергетическая компания Eni сообщила о готовности открыть банковский счет в рублях. Согласно предоставленным данным, Eni собирается совершить переход к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке уже в среду для своевременного обеспечения майских платежей.