Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Поставки российского газа в Финляндию прекратились

Араз Салехов
В мире
Поставки российского газа в Финляндию прекратились
Фото: depositphotos

Россия прекратила поставки природного газа в Финляндию в 7:00 утра. Об этом в субботу, 21 мая, сообщили в пресс-службе финской компании Gasum.

Напомним, что во второй половине дня в пятницу, 20 мая, «Газпром экспорт» сообщил Gasum, что поставки природного газа в Финляндию по договору будут прекращены в субботу, 21 мая 2022 года, в 07:00.

В четверг, 12 мая, стало известно о возможном прекращении поставки российского газа в Финляндию. Так, финские политики ожидали отключения газа 23 мая, когда страна будет проводить очередную оплату за природные ресурсы РФ.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ на бесплатной основе. Таким образом представитель Кремля отреагировал на заявление представителей финской компании Gasum о прекращении поставок газа в ночь с 20 на 21 мая.

Однако итальянская энергетическая компания Eni сообщила о готовности открыть банковский счет в рублях. Согласно предоставленным данным, Eni собирается совершить переход к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке уже в среду для своевременного обеспечения майских платежей.

Финляндия газоснабжение Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Все мнения
О проекте