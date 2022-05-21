Американские СМИ назвали «секретное оружие» России внутри НАТО

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Турецкая республика стала «секретным оружием» России внутри Североатлантического альянса из-за ее позиции по Украине и вопросу расширения военного блока. Об этом в субботу, 21 мая, пишет Fox News.

— Решение президента Турции Реджепа Эрдогана заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО — далеко не первый случай, когда Анкара идет наперекор Западу, — говорится в статье.

При этом турецкий лидер активно пытается дестабилизировать альянс после того, как в 2016 году часть военных хотела его свергнуть, сообщает РИА Новости.

Президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс заявил, что Турцию необходимо исключить из НАТО из-за проводимой ею политики и позиции касательно вступления в альянс Финляндии и Швеции. По его словам, действия турецких властей являются ничем иным, как шантаж.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» также подчеркнул, что Эрдоган рассчитывает хорошо заработать, затормаживая процесс принятия стран в альянс. По его словам, глава Турции хочет договориться, чтобы американцы согласились поставлять ему истребители F-35 и сняли ограничения, связанные с покупкой у России ракет С-400.