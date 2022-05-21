Зеленский обозначил численность украинских войск

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в украинской армии числятся порядка 700 тысяч человек. Об этом в субботу, 21 мая, украинский лидер заявил в ходе интервью на канале «Украина 24».

— Нам нужна армия не в 250 тысяч или 260 тысяч человек, а боевых там было 120 тысяч. В самом начале 2022 года я подписал указ... Есть у нас деньги, нет — но плюс 100 тысяч. Но даже эти 100 тысяч не смогли бы остановить их... Сегодня это 700 тысяч. Вот вы видите результат работы 700 тысяч людей, которые воюют, — цитирует его РИА Новости.

При этом глава украинского государства также предложил продлить военное положение на Украине на 90 дней. До этого Зеленский заявил, что Киев никогда не признает статуса Крыма и не согласится признавать автономию ДНР и ЛНР.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Однако российский лидер подчеркнул, что целью спецоперации является не захват территории Украины, а ее денацификация и демилитаризация.