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Движение в Москве полностью восстановили после велофестиваля

Георгий Соланович
Город
Движение в Москве полностью восстановили после велофестиваля
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В столице сняли все ограничения движения транспорта, связанные с проведением Московского велофестиваля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 21 мая.

— Все ограничения движения, связанные с проведением Московского велофестиваля, сняты, — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.

До этого сообщалось, что движение в Москве начали восстанавливать после велофестиваля и полумарафона. Так, в столице открыли движение с Комсомольской площади в сторону улицы Академика Сахарова и на Каланчевскую улицу.

Кроме того, водители снова могут проехать по Садовому кольцу от проспекта Мира до Новоарбатского тоннеля и до съезда на Ленинский проспект в сторону области.

До этого сообщалось, что в велогонке «Садовое кольцо» приняли участие около 1,3 тысячи велосипедистов.

Дистанции велогонки разнились от 16 до 109 километров. Участниками состязания стали жители разных городов России в восьми возрастных категориях — от 19 до 65 лет.

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