Движение в Москве полностью восстановили после велофестиваля
В столице сняли все ограничения движения транспорта, связанные с проведением Московского велофестиваля. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в субботу, 21 мая.
— Все ограничения движения, связанные с проведением Московского велофестиваля, сняты, — говорится в сообщении в Telegram-канале Дептранса.
До этого сообщалось, что движение в Москве начали восстанавливать после велофестиваля и полумарафона. Так, в столице открыли движение с Комсомольской площади в сторону улицы Академика Сахарова и на Каланчевскую улицу.
Кроме того, водители снова могут проехать по Садовому кольцу от проспекта Мира до Новоарбатского тоннеля и до съезда на Ленинский проспект в сторону области.
До этого сообщалось, что в велогонке «Садовое кольцо» приняли участие около 1,3 тысячи велосипедистов.
Дистанции велогонки разнились от 16 до 109 километров. Участниками состязания стали жители разных городов России в восьми возрастных категориях — от 19 до 65 лет.