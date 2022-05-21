Помощник Кадырова: ВСУ убили свою раненую девушку-снайпера

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Украинские силовики в районе города Рубежное убили свою же раненую девушку-снайпера. Об этом сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов в субботу, 21 мая.

— Одна девушка-снайпер была ранена в районе завода (города Рубежное, Донбассе — прим. «ВМ»), и она по рации вызывала помощь, просила, чтобы ее эвакуировали, так как она была ранена, — заявил Алаудинов.

По его словам, украинские военные, как только получили сигнал о помощи, открыли по местонахождению девушки минометный огонь, в результате которого она погибла.

Алаудинов в связи с этим назвал технологию ведения боя ВСУ «очень своеобразной» и подчеркнул, что снайпер осталась бы жива, если бы попала в плен к российским солдатам, передает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на территории ЛДНР. По его словам, данное решение было принято в силу обострившейся ситуации на Украине.

Российский лидер подчеркнул, что целью спецоперации является не захват территории Украины, а ее денацификация и демилитаризация.