Бывший американский посол в России раскрыл, как США обманули Украину

Фото: Официальная страница Майкла Макфола в Twitter

Американские дипломаты на протяжении длительного времени врали Украине, когда обещали стране возможное вступление в НАТО. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол в Канаде на политических дебатах The Munk Debate. Запись беседы опубликована на YouTube.

— В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом, — сказал он.

— Так, неужели дипломаты врали? — задал вопрос ведущий.

Политик с улыбкой на лице утвердительно ответил на этот вопрос. Макфол отметил, что так устроен «реальный мир».

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