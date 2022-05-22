Бывший американский посол в России раскрыл, как США обманули Украину
Американские дипломаты на протяжении длительного времени врали Украине, когда обещали стране возможное вступление в НАТО. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол в Канаде на политических дебатах The Munk Debate. Запись беседы опубликована на YouTube.
— В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом, — сказал он.
— Так, неужели дипломаты врали? — задал вопрос ведущий.
Политик с улыбкой на лице утвердительно ответил на этот вопрос. Макфол отметил, что так устроен «реальный мир».
15 марта президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность вступления страны в НАТО.
Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.