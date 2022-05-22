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Бывший американский посол в России раскрыл, как США обманули Украину

Юлия Курганова
В мире
Бывший американский посол в России раскрыл, как США обманули Украину
Фото: Официальная страница Майкла Макфола в Twitter

Американские дипломаты на протяжении длительного времени врали Украине, когда обещали стране возможное вступление в НАТО. Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол в Канаде на политических дебатах The Munk Debate. Запись беседы опубликована на YouTube.

— В 2021 году наши дипломаты пытались изо всех сил убедить Киев в том, что они могут присоединиться к альянсу, мы повторяли это раз за разом, — сказал он.

— Так, неужели дипломаты врали? — задал вопрос ведущий.

Политик с улыбкой на лице утвердительно ответил на этот вопрос. Макфол отметил, что так устроен «реальный мир».

Видео: Telegram-канал Signal

15 марта президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность вступления страны в НАТО.

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что Украина вряд ли сможет в ближайшее время и в текущих условиях вступить в ЕС. Основные трудности, по его мнению, заключаются в позиции Венгрии.

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