Захарова прокомментировала признание послом лжи США цитатой из сказки

Фото: МИД РФ

Признание экс-послом Соединенных Штатов в РФ Майком Макфолом лживых обещаний Америки о вступлении Украины в НАТО можно описать цитатой из аудиосказки «По следам Бременских музыкантов». Об этом заявила в воскресенье, 22 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью, — написала она в Telegram-канале.

Ранее Майк Макфол раскрыл, как США обманули Украину. Он признался, что американские дипломаты на протяжении длительного времени врали Киеву, когда обещали стране возможное вступление в НАТО.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность вступления страны в НАТО.