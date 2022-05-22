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Захарова прокомментировала признание послом лжи США цитатой из сказки

Юлия Курганова
В мире
Захарова прокомментировала признание послом лжи США цитатой из сказки
Фото: МИД РФ

Признание экс-послом Соединенных Штатов в РФ Майком Макфолом лживых обещаний Америки о вступлении Украины в НАТО можно описать цитатой из аудиосказки «По следам Бременских музыкантов». Об этом заявила в воскресенье, 22 мая, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— «И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост», — кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью, — написала она в Telegram-канале.

Ранее Майк Макфол раскрыл, как США обманули Украину. Он признался, что американские дипломаты на протяжении длительного времени врали Киеву, когда обещали стране возможное вступление в НАТО.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность вступления страны в НАТО.

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