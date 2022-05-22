Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине
Фото: eng.chinamil.com.cn / Zhang Wenju

Поставки Украине тяжелого вооружения бессмысленны и могут быть опасны. Такое мнение выразил бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в воскресенье, 22 мая.

По словам эксперта, часто для управления боевыми машинами необходим многолетний опыт. В связи с этим с точки зрения ведения боевых действий украинской стороне они могут вовсе никогда не пригодиться.

Вад отметил, что дальнейшие поставки вооружения могут привести в непоправимым последствиям.

Генерал добавил, что о конфликте России и Украины нужно думать с конца. Главам государств стоит отказаться от военной эскалации и сесть за стол переговоров. Помимо этого, нужно перестать демонизировать руководство России, ссылаясь на то, что с Москвой нельзя вести переговоры, передает РИА Новости.

До этого Эрих Вад заявил, что киевской власти не стоит недооценивать мощности российской армии. По его словам, Украине не удастся вернуть Донбасс с помощью своих вооруженных сил.

Оружие Германия поставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Крепкий рубль может быть опасен

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Раскрываем тайны нашей истории

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пионеру пора вернуться

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Все мнения
О проекте