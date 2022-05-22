Немецкий генерал назвал бессмысленными поставки тяжелого вооружения Украине

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Поставки Украине тяжелого вооружения бессмысленны и могут быть опасны. Такое мнение выразил бригадный генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в воскресенье, 22 мая.

По словам эксперта, часто для управления боевыми машинами необходим многолетний опыт. В связи с этим с точки зрения ведения боевых действий украинской стороне они могут вовсе никогда не пригодиться.

Вад отметил, что дальнейшие поставки вооружения могут привести в непоправимым последствиям.

Генерал добавил, что о конфликте России и Украины нужно думать с конца. Главам государств стоит отказаться от военной эскалации и сесть за стол переговоров. Помимо этого, нужно перестать демонизировать руководство России, ссылаясь на то, что с Москвой нельзя вести переговоры, передает РИА Новости.

До этого Эрих Вад заявил, что киевской власти не стоит недооценивать мощности российской армии. По его словам, Украине не удастся вернуть Донбасс с помощью своих вооруженных сил.