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Эксперты назвали пять ранних симптомов диабета

Александр Афонин
Общество
Эксперты назвали пять ранних симптомов диабета
Фото: depositphotos

Эксперты назвали пять ранних симптомов, которые свидетельствуют о повышенном уровне сахара в крови.

По словам специалистов, первым признаком служит изменение цвета кожного покрова. Если у человека наблюдается потемнение в области шеи, подмышек и паховой области, то это может быть ранним симптомом диабета.

Еще одним признаком может стать ощущение жажды и сухости во рту. Помимо этого, проблемы в мочеполовой системе также могут указывать на повышенный уровень сахара в крови.

Повышенная потливость в ночные часы и красочные запоминающиеся сны могут быть связаны с диабетом.

Также тревожным звоночком могут стать долго заживающие ранки на теле. Высокое содержание сахара в крови приводит к уменьшению количества кислорода, которые напрямую влияет на скорость заживления порезов, передает «Пятый канал».

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева рассказала, как можно понизить уровень сахара в крови. Для этого необходимо сбросить вес, быть физически активным и употреблять корицу. По ее словам, сахарный диабет и ожирение — близнецы-братья, поэтому если снизить вес до «нормальных цифр», есть шанс полной ремиссии заболевания.

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