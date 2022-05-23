Байден заявил, что США и другие страны выкинули на рынок огромные объемы нефти

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Соединенные Штаты и другие государства выкинули на рынок огромные запасы нефти, однако этого оказалось недостаточно. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил американский лидер Джо Байден.

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14 мая глава Ассоциации нефти и газа Соединенных Штатов Тим Стюарт заявил, что США переживают наиболее тяжелый кризис в сфере энергетики за последние 50 лет. Функционер отметил, что нынешняя администрация Белого дома не предпринимает необходимых мер для изменения ситуации. Более того, по его словам, власти мешают тем, кто хочет разрешить энергетический кризис.