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Песков заявил, что Россия не является источником угрозы глобального голода

Александр Афонин
Политика
Песков заявил, что Россия не является источником угрозы глобального голода
Фото: Администрация президента РФ

Россия не является источником угрозы глобального голода, причиной этому могут быть санкции. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Не мы являемся источником проблемы, которая ведет к угрозе мирового голода. Источниками этой проблемы являются те, кто ввел санкции, и сами санкции, которые действуют, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины по железной дороге в Польшу. Он отметил, что не будет проблем и с перевозкой продуктов обратно.

Помимо этого, Песков выразил согласие с опасениями генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о формировании глобального продовольственного кризиса, передает РИА Новости.

18 мая Антониу Гутерреш призвал обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российского продовольствия и удобрений. По его словам, эффективное решение продовольственного кризиса является невозможным без реинтеграции украинского, российского и белорусского производства продуктов питания и удобрений на мировые рынки.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

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