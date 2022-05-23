Песков назвал обмен Медведчука на вышедших с «Азовстали» военных маловероятным

Фото: Администрация президента РФ

Обмен украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с завода «Азовсталь» националистов маловероятен. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований, — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет на постоянной основе. Данными вопросами занимается Минобороны РФ, передает ТАСС.

21 мая член российской делегации на переговорах с Украиной, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука должны обсуждать уполномоченные лица в Москве. При этом всем участникам процесса стоит быть очень осторожными с «весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии».

Однако позже Слуцкий заявил, что судьбу боевиков будет решать трибунал. Обмен не рассматривается.