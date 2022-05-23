Песков назвал обмен Медведчука на вышедших с «Азовстали» военных маловероятным
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Обмен украинского политика Виктора Медведчука на вышедших с завода «Азовсталь» националистов маловероятен. Об этом в понедельник, 23 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
— Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России, и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований, — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет на постоянной основе. Данными вопросами занимается Минобороны РФ, передает ТАСС.
21 мая член российской делегации на переговорах с Украиной, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возможность обмена украинского политика Виктора Медведчука должны обсуждать уполномоченные лица в Москве. При этом всем участникам процесса стоит быть очень осторожными с «весьма тонкой и деликатной тканью дипломатии».
Однако позже Слуцкий заявил, что судьбу боевиков будет решать трибунал. Обмен не рассматривается.