Фонд Генриха Белля признан нежелательным на территории России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России немецкого Фонда имени Генриха Белля*. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования, отмечается на сайте Генпрокуратуры.

До этого Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста Александра Невзорова**, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Невзорова меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции.

Помимо этого журналист объявлен в международный розыск. Тем не менее на сайте Интерпола Невзорова нет в списке лиц, на которых выдан международный ордер на арест.

* Организация, деятельность которой признана в России нежелательной

** СМИ, выполняющее функции иноагента