Курс евро на Мосбирже опустился ниже 59 рублей

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Курс евро опустился ниже 59 рублей впервые с июня 2015 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи в понедельник, 23 мая.

По данным на 16:25 по московскому времени, курс евро терял 6,45 процента, опускаясь до 58,77 рубля.

Курс доллара в свою очередь опустился до 57,47 рубля (-4,59 процента)

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала снижение курса американской и европейской валюты. По ее словам, для укрепления рубля есть несколько причин: отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть.

Кроме того, снижение курсов валют может быть связано с начинающимся налоговым периодом, когда экспортеры продают валюту, а также с тем, что вопрос о нефтяном эмбарго Евросоюза в отношении России отложен.

Многие россияне успели купить валюту на пике значений, когда доллар стоил 130 рублей. Эти люди оказались в сложной ситуации: при нынешнем курсе продавать валюту им невыгодно. Что делать с такими накоплениями в текущей ситуации, «Вечерней Москве» рассказал экономист Александр Разуваев.