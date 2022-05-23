Госдума может 25 мая рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Рашкина

Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума в среду, 25 мая может рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Валерия Рашкина. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщил глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба.

— Как только поступят материалы, комиссия подготовит постановление и вынесет его на рассмотрение палаты. Полагаю, что это может произойти в ближайшую среду, — передает его слова РИА Новости.

В октябре 2021 года МВД возбудило уголовное дело о незаконной охоте. По данным правоохранителей, в ночь с 28 на 29 октября в полицию в Саратовской области поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место сотрудники обнаружили машину и двух мужчин, один из которых был за рулем. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительным данным, 66-летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день СМИ заявили, что по делу о незаконной охоте задержали депутата Государственной думы от партии КПРФ Валерия Рашкина.

Председатель СК Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении парламентария. В апреле суд приговорил Рашкина к трем годам условно за незаконную охоту.