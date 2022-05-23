Центробанк назвал «фейком месяца» данные о грядущих ограничениях на снятие наличных

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Российский Центробанк в понедельник, 23 мая, опроверг возможность введения ограничений на снятие гражданами наличных, по информации регулятора проблем с доступностью отечественной наличной валюты нет.

Представители ЦБ РФ назвали вышеуказанные данные «фейком дня, а может быть, и месяца». Его, по информации российского регулятора, распространяют «анонимные Telegram-каналы».

— Если вы все-таки заволновались, несмотря на очевидные ляпы в поддельном письме, поясняем: проблемы с доступностью рублевой наличности в стране нет. Ограничений никаких не вводится, — подчеркнули представители Центробанка на своем канале в Telegram.

В Банке России кроме того напомнили, что закрытие банковского вклада раньше оговоренного срока может привести к потере накопленных процентов. В регуляторе порекомендовали доверять лишь официальным источникам.

Накануне в пресс-службе российского ЦБ опровергли информацию о покупке валюты у экспортеров с целью сдерживания рубля от процесса укрепления. Такая мера якобы была необходима для контроля укрепления национальной валюты.