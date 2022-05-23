ЦБ опроверг информацию о покупке валюты у экспортеров для сдерживания рубля

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Центробанк опроверг информацию о покупке валюты у экспортеров с целью сдерживания рубля от процесса укрепления. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

— В ответ на ваш запрос сообщаем, что эта информация не соответствует действительности, — цитирует сообщение ЦБ ТАСС.

До этого источник, близкий к правительству и регулятору, сообщил, что Центральный банк России (ЦБ) вернулся к практике закупки иностранной валюты. Такая мера якобы необходима для контроля укрепления рубля. Отмечалось, что валюта якобы покупается банком не напрямую. Закупкой занимаются другие участники финансового рынка. Подробности операций и названия организаций источник не привел. По словам источника, ЦБ начал покупку валюты из-за отсутствия спроса на нее, который можно сопоставить с экспортной выручкой.

Банки в России с 20 мая вновь получили возможность продавать любую наличную иностранную валюту, кроме долларов и евро, сообщили в пресс-службе Банка России (ЦБ РФ). Стоит ли вкладываться в валюту в нынешних условиях, «Вечерней Москве» рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. По мнению эксперта, вложение в иностранную валюту оправданно, если человек активно ездит в другие страны.