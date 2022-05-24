Мэр Мелитополя Данильченко заявила, что ВС РФ помогли сохранить город

Фото: mil.ru / Минобороны России

Российские войска оказали помощь в сохранении Мелитополя. Об этом во вторник, 24 мая, заявила исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации города Галина Данильченко.

— Город сохранили российские военные, стараясь не разрушить ни одну клумбу, не то, что здание, — отметила она.

Данильченко добавила, что ответственность за обстрелы города лежит на украинских военных.

Она подытожила, что в настоящее время в Мелитополе работают коммунальные службы, а поврежденные объекты инфраструктуры уже восстановили, передает РИА Новости.

2 мая в находящимся под контролем российских военных украинском городе Мелитополь Запорожской области жители стали наравне с гривнами расплачиваться рублями.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.