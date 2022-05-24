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Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии

Полина Долганова
В мире
Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
Фото: depositphotos

Финская компания Fennovoima отказалась получать лицензию на возведение атомной электростанции «Ханхикиви-1» на северо-западе страны. Об этом свидетельствует заявление, опубликованное на сайте корпорации во вторник, 24 мая.

— Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство «Ханхикиви-1», — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь компания уделяет особое внимание вопросу безопасности Пюхяйоки, где должна была строиться АЭС, передает ТАСС.

20 мая стало известно, что Финляндия готовится к «гибридному влиянию» на границе с Россией и хочет внести поправки в некоторые законы, которые позволят закрывать конкретные участки границы, ограничивать число пунктов запросов об убежище и возводить ограждения в приграничной зоне. Предполагается, что поправки обсудят на уровне парламента до лета.

15 мая власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс.

18 мая стало известно, что послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.

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