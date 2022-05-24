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Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для американских гаубиц

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для американских гаубиц
Фото: depositphotos

За прошедшие сутки Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили склад снарядов для американских гаубиц. Об этом сообщил во вторник, 24 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Соледар был ликвидирован самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады.

В районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана Донецкой народной республики были уничтожены шесть складов боеприпасов, отметил официальный представитель Минобороны.

Накануне глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР.

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