Фото: depositphotos

За прошедшие сутки Вооруженные силы России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили склад снарядов для американских гаубиц. Об этом сообщил во вторник, 24 мая, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конашенков добавил, что в районе населенного пункта Соледар был ликвидирован самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады.

В районах Миньковки, Бахмута, Николаевки, Спорного и Красного Лимана Донецкой народной республики были уничтожены шесть складов боеприпасов, отметил официальный представитель Минобороны.

Накануне глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что военнослужащие Украины размещают тяжелое вооружение и бронетехнику на территории двух школ в Одессе. Помимо этого, ВСУ оборудовали опорные пункты и разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории учебных заведений в ДНР.