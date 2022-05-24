Флаг России подняли на здании мэрии Светлодарска

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Флаг Российской Федерации подняли на здании администрации города Светлодарска, который находится на севере от Дебальцева. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил мэр города Игорь Захаревич.

— Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что он вывешен на здании светлодарской администрации, — это я вам подтверждаю, — приводит слова чиновника Донецкое агентство новостей.

До этого исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что российские войска оказали помощь в сохранении города. Данильченко добавила, что ответственность за обстрелы города лежит на украинских военных.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.