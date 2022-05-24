Сенатор напомнила о новых нормах безопасности в детских лагерях

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова рассказала, как обстоит ситуация с безопасностью в детских лагерях в преддверии летнего сезона.

По словам сенатора, главное достижение в этой области — создание Единого реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.

— В каждом субъекте есть реестр лагерей. Любой родитель, заходя на правительственный сайт, понимает, состоит ли выбранный им лагерь в этом перечне или нет. Если да, то это означает, что учреждение прошло все проверки и соответствует всем нормативам, — пояснила она в комментарии «Радио 1».

Также она добавила, что за последние годы в России были усовершенствованы санитарные требования, которые должны соблюдаться при организации работы детских лагерей.

Гумерова также обратила внимание на то, что законодатели рассматривают вопросы, связанные с контролем статуса земель, на которых располагаются детские лагеря. Кроме того, готовятся поправки в Водный кодекс РФ, которые позволят ограничить доступ посторонних на пляжи детских лагерей.

В России продолжает действовать программа кешбэка при покупке путевок в детские лагеря. Для этого необходимо, чтоб гражданин РФ самостоятельно провел оплату за детскую путевку картой «Мир». В таком случае на карту родителя поступит частичный возврат средств в размере 50 процентов, передает Nation News.

Российским родителям уже вернулось около шести миллиардов рублей в рамках программы детского кешбэка за покупку путевок в лагеря. Всего на программу было выделено 7,5 миллиарда. Об этом во вторник, 24 мая, сообщил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко.