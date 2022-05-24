В Турции заявили о необходимости соглашения со Швецией и Финляндией по НАТО

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что стране необходимо подписать с Финляндией и Швецией соглашение о прекращении государствами поддержки терроризма для начала обсуждения вопроса их вхождения в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом он сказал во вторник, 24 мая.

Он добавил, что финская и шведская делегации приедут в Анкару вечером 24 мая.

— На встрече, которая состоится завтра, за общим столом соберутся Турция, Финляндия и Швеция, — уточнил министр.

Он подытожил, что на встрече также может присутствовать генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, который инициировал свое участие в переговорах, передает РИА Новости.

15 мая власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Позиция правительства страны заключается в том, что финское государство должно безотлагательно подать заявку на вступление в альянс, чтобы обеспечить себе безопасность.

18 мая стало известно, что послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в НАТО.