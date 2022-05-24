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Руководитель департамента Газпрома Куприянов назначен главой совета директоров VK

Евгений Белоусов
Общество
Руководитель департамента Газпрома Куприянов назначен главой совета директоров VK
Фото: РИА Новости

Начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Куприянов назначен на пост председателя совета директоров VK. Об этом во вторник, 24 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— В совет директоров VK на должность независимого директора также назначена Мария Зыбина. Она является исполнительным вице-президентом Газпромбанка, отвечает за управление цифровыми активами, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что Куприянов является пресс-секретарем председателя правления Газпрома с 2003 года, а также начальником департамента компании с 2019 года, передает ТАСС.

До этого стало известно, что VK выпустила новое приложение на платформе VK Mini Apps, которое поможет отыскать человека, если о нем мало информации или нет никаких контактов. Мини-приложение «Найди меня» поможет отыскать знакомых или дальних родственников, контакт с которыми был утерян.

16 мая стало известно, что АНО «Цифровые платформы» открыла всем пользователям доступ к российскому магазину приложений NashStore. В онлайн-магазине приложений также смогут зарегистрироваться иностранные разработчики из Азии, Европы и США.

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