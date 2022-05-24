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Стало известно, что боевикам «Азова» заменяли имена на порядковый номер

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Стало известно, что боевикам «Азова» заменяли имена на порядковый номер
Фото: gur.gov.ua

Часть личного дела одного из украинских боевиков нацбатальона «Азов» обнаружена на мариупольской базе батальона, там он фигурирует не под именем и фамилией, а под присвоенным ему порядковым номером. Об этом стало известно во вторник, 24 мая.

В найденных на базе «Азова» документах фамилия и инициалы боевика присутствуют в краткой форме. Они помещены в скобках рядом с цифрами порядкового номера. Согласно данным в документах, боевику было 19 лет.

Он обучался огневой и военной подготовке, а также ориентированию на местности и курсу тактической медицины. Его обучение проходило по американским стандартам. Все документы были составлены на украинском языке, передает со ссылкой на своего корреспондента РИА Новости.

До этого стало известно, что военнослужащие 115-й бригады ВСУ записали обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему украинских войск Валерию Залужному, отказавшись выполнять боевое задание. Отказавшихся выполнять приказы украинских солдат отправили в следственный изолятор по обвинению в дезертирстве.

17 мая стало известно, что Следственный комитет России (СК РФ) допросит сдавшихся украинских боевиков с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

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