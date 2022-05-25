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Депутат МГД Артемьев: Электромобили стали заметной частью транспортного потока столицы

Георгий Соланович
Город
Депутат МГД Артемьев: Электромобили стали заметной частью транспортного потока столицы
Фото: АГН Москва

Электромобили стали заметной частью транспортного потока Москвы. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Олег Артемьев в среду, 25 мая.

— Сегодня электромобили уже стали заметной частью городского транспортного потока. При этом все большее количество автопроизводителей объявляет о планах полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями, работающими на бензине уже в ближайшие годы. Мир вокруг стремительно меняется, и Москва в полной мере следует этой тенденции, — подчеркнул депутат.

По его словам, перемены в транспортном фонде столицы начались с автобусов — их заменили на «бесшумные и экологичные электробусы». При этом переход общественного транспорта на электрические двигатели стал осуществляться только после создания необходимой инфраструктуры.

Количество легковых электромобилей в Москве также растет — на 10-15 процентов ежегодно. Артемьев выразил надежду, что через несколько лет рост электромобилизации столицы значительно ускорится, а основу для развития обеспечит развитие сети зарядок для легкового транспорта в рамках проекта «Энергия Москвы» и переход в собственность столицы завода «Renault», где будут выпускать автомобили под брендом «Москвич», передает агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время в столице работают 93 новые электрозарядные станции для электромобилей, до конца года планируется установка еще 250 новых ЭЗС.

Электромобили Мосгордума Москва
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