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«Не карьерист, а служака»: Путин оценил нового главу МЧС

Лейла Алиева
Общество
«Не карьерист, а служака»: Путин оценил нового главу МЧС
Фото: Администрация президента РФ

Новый глава МЧС Александр Куренков — не карьерист, а служака. Об этом в среду, 25 мая, заявил президент РФ Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры МЧС, где он представил коллективу ведомства нового министра.

— Александр Вячеславович — не карьерист в плохом смысле слова, а наоборот, он служака, знает то дело, за которое берется, досконально, умеет погружаться в дело, умеет, будучи человеком зрелым, выстроить отношения в коллективе, — сообщил Путин.

Глава государства отметил, что готов принял Куренкова в любой момент, как только у того возникнет необходимость, передает ТАСС.

25 мая президент подписал указ об освобождении от должности Андрея Гуровича, который занимал пост замглавы МЧС России c 2018 года. Он курировал финансово-экономический департамент, департамент имущественных отношений и управление стратегического планирования и организационной работы.

В этот же день Путин назначил Александра Куренкова на должность главы МЧС. До этого Совет Федерации России поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы ведомства.

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