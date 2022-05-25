Автомобили переводят на госномера РФ в Херсонской и Запорожской областях

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Органы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД формируют на территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом в среду, 25 мая, сообщил атаман Запорожской области Сергей Юрченко.

— Сейчас формируются органы МРЭО, где разрабатываются уже настоящие номера, которые будут работать на благо жителей Запорожской, Херсонской областей и других освобожденных городов, районов и областей, — предает его слова ТАСС.

25 мая в Запорожской области начали подготовку к выдаче российских паспортов. Отмечается, что первые российские паспорта жители области получат уже в ближайшие дни. Кроме того, о новых паспортах просят жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара.

Недавно стало известно, что Запорожская область после ее полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве полноценного субъекта. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

19 мая глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область в перспективе войдет в состав России.