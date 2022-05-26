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Шеремет заявил, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Шеремет заявил, что Россия никогда не уйдет с освобожденных территорий
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российская сторона не оставит освобожденные территории Украины без защиты, о чем свидетельствует указ о предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей. Об этом в четверг, 26 мая, заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

— Предоставление права упрощенного гражданства — это важное, справедливое и судьбоносное решение. Это прежде всего защита граждан, проживающих на освобожденных территориях, — заявил он.

Шеремет добавил, что интеграция с Россией дает областям возможность продолжать свое развитие, передает РИА Новости.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства Российской Федерации для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. В этот же день в Запорожской области начали подготовку к выдаче российских паспортов. Отмечается, что первые российские паспорта жители области получат уже в ближайшие дни. Кроме того, о новых паспортах просят жители Мелитополя, Бердянска, Энергодара.

Глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Владимир Сальдо 19 мая заявил, что Херсонская область в перспективе войдет в состав России.

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