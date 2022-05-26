Трое мужчин до смерти избили школьника в Ульяновске

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в трамвае. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ульяновской области.

По данным ведомства, трагедия произошла накануне, 25 мая. Школьник потерял сознание в салоне трамвая. Его госпитализировали, но по дороге в больницу мальчик скончался.

Незадолго до смерти у школьника произошел конфликт с пассажирами. В настоящее время все участники устанавливаются, заявили в пресс-службе СК.

По данным КП, один из пассажиров трамвая — пожилой мужчина — сделал тринадцатилетнему школьнику замечание, поскольку тот громко и нецензурно выражался. Затем он якобы дал ему пощечину. Мальчик не прореагировал на высказывание, тогда двое мужчин встали на сторону взрослого и принялись избивать мальчика. Один из них с силой толкнул подростка, так что тот упал, ударился виском и потерял сознание.

Очевидцы рассказали, что у ребенка начались конвульсии и пошла пена изо рта после падения. В свою очередь друзья школьника утверждают, что они просто громко разговаривали.

Уточняется, что мальчик был единственным ребенком в семье. Ранее в драках и конфликтах замечен не был.

23 мая стало известно о том, что четырехлетний ребенок утонул в бассейне одного из фитнес-центров подмосковного Королева.