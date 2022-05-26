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Движение поездов на Московской детской железной дороге откроется в конце мая

Араз Салехов
Город
Движение поездов на Московской детской железной дороге откроется в конце мая
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Московская область, Раменский городской округ, городское поселение Кратово Карта всех событий

В субботу, 28 мая, начнут курсировать поезда на Московской детской железной дороге. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В подмосковном поселке Кратово 28 мая открывается движение поездов на Московской детской железной дороге. Проехать по узкоколейной магистрали, которая проходит в лесопарковой зоне, могут все желающие. Всего на линии две станции — Пионерская и Юность, а также промежуточная платформа Школьная, — говорится в сообщении.

Помимо этого, на детской дороге имеется пост электрической централизации, вагонное и локомотивное депо, а также функционируют шесть переездов на железнодорожном пути протяженностью 3,8 километра. Малая магистраль, как уточняется, будет открыта для пассажиров со вторника по субботу до 27 августа.

Открытие нового сезона намечено на 28 мая в 11:00. Первый в этом году поезд с пассажирами отправится в 12:15. Стоимость проездного билета в одну сторону составляет 80 рублей для взрослых, 60 рублей — для детей, сообщает сайт РЖД.

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