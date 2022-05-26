ВДНХ подготовил программу к 130-летию со дня рождения Константина Паустовского

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

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На ВДНХ пройдут тематические мероприятия в честь 130-летия со дня рождения писателя Константина Паустовского. Об этом в четверг, 26 апреля, сообщили в пресс-службе выставки.

— 31 мая исполняется 130 лет со дня рождения писателя Константина Паустовского. К памятной дате проект «Знание. ВДНХ» подготовил тематическую программу, которая пройдет в павильоне «Рабочий и колхозница». Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация, — отмечается в сообщении.

Поклонников творчества писателя приглашают на литературно-музыкальную программу «О музыке словами» 29 мая в 17:00. В исполнении актрисы Московской государственной академической филармонии Анны Боголюбской прозвучат рассказы «Старый повар», «Ручьи, где плещется форель», «Тост», «Молитва мадам Бове», «Корзина с еловыми шишками».

Кроме того 31 мая в 19:00 все желающие смогут посетить авторскую программу Алисы Гребенщиковой «Путешествия Константина Паустовского», которая будет посвящена семье писателя, сформировавшим его мировоззрение, любимым городам и путешествиям, вдохновившим на создание хрестоматийных произведений. На мероприятии прозвучат экранизированные рассказы Паустовского — «Растрепанный воробей» и «Телеграмма», передает агентство городских новостей «Москва».

24 мая на ВДНХ открылась современная интерактивная выставка «Фанерон. Город мечты». Отмечается, что экспозиция включает в себя познавательные инсталляции для детей и подростков.