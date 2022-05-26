Краснокнижную лесную куницу обнаружили на северо-востоке Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Краснокнижную лесную куницу заметили в лесном массиве на северо-востоке Москвы. Об этом в четверг, 26 мая, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Зверек занесен в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости как сокращающийся в численности вид, — говорится в сообщении.

Лесная куница является крупным представителем семейства куньих, а от других видов она отличается более длинным хвостом и лапами.

Питается в основном она мелкими грызунами, птицами и насекомыми. Живут куницы обычно в старых хвойных деревьях, но иногда их можно встретить и в лиственных лесах. В качестве «квартир» зверьки используют дупла деревьев и старые гнезда крупных видов птиц, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

18 мая специалисты Мосприроды заметили в комплексном заказнике «Зеленоградский» гнездо с яйцами вальдшнепа. Отмечается, что вальдшнеп — крупная птица с прямым хвостом, длина пернатого варьируется от 33 до 38 сантиметров, размах крыльев — от 55 до 65 сантиметров. Жителей города призвали при встрече с этими птицами не тревожить и не пугать их.