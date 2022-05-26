Фасад жилого дома обрушился на северо-западе Москвы

Фото: Прокуратура Москва

Россия, Москва, Авиационная улица Карта всех событий

Прокуратура Северо-Западного административного округа проводит проверку в связи с частичным обрушением фасада дома в ЖК «Алые паруса». Об этом в четверг, 26 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, обрушилась облицовка фасада жилого дома на улице Авиационной.

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В ходе проверочных мероприятий выяснятся все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка исполнению требований жилищного законодательства по вопросам эксплуатации и обслуживания жилого дома и безопасности оказываемых услуг.

До этого сообщалось, что подмосковная прокуратура организовала проверку по факту пожара в пятиэтажке в подмосковном Раменском.